Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на финале Кубка России

Сегодня, 29 февраля, в Уфе в рамках финала Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 состоялась укороченная мужская индивидуальная гонка на 15 км. Лучшим в этой гонке стал биатлонист Карим Халили. Спортсмен, представляющий команду Москвы, допустил два промаха и преодолел дистанцию за 38.35,6.