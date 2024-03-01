Ингрид Тандреволд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло
В Осло (Норвегия) состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала лидер общего зачёта норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.13,1.
Второй стала представительница Швеции Эльвира Эберг, с двумя промахами уступившая лидеру на 28,8 секунды. Тройку замкнула норвежка Ида Льен.
Биатлон. Кубок мира, 7-й этап, Осло-Хольменколлен.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 44.13,1 (1 промах).
2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 28,8 секунды (2).
3. Ида Льен (Норвегия) +32,0 (1).
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