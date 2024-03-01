Ингрид Тандреволд выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Осло

В Осло (Норвегия) состоялась женская индивидуальная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Победительницей гонки стала лидер общего зачёта норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменка допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.13,1.