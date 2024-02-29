Бородавко: Степанова пытается креативить, но у нее не всегда это удается
Юрий Бородавко, тренер лыжника Александра Большунова, рассказал корреспонденту «Спорт День За Днем» Андрею СУЕТОВУ о готовности своего подопечного к чемпионату России.
Соревнования в Малиновке пройдут с 16 по 24 марта. Большунов выиграл 21 личную гонку подряд, не проигрывая с марта 2023 года.
– Планирует ли Александр бежать все личные гонки? Чемпионат России – один из главный турниров, так что, конечно, планирует. Физическая форма? До начала чемпионата еще минимум две недели, Александр тренируется, продолжает подготовку к чемпионату, все нормально, – отметил Бородавко.
– Сильно ли вы с ним расстроитесь, если одну личную гонку он все же проиграет?
– Давайте не будем бежать впереди лошади.
– Объяснился ли Александр с Вероникой Степановой? Болельщики активно обсуждали их заочную пикировку.
– Честно говоря, я не вижу никакой перепалки. Просто Вероника Степанова пытается креативить, но у нее не всегда это удается. Разговаривали ли они лично? Не знаю, я не задавал ему такие вопросы, мне это абсолютно не интересно.