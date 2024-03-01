Сегодня на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта

Финал Кубка России. Пролог. Логинов, Халили, Корнев, Грухвина, Наталия и Анастасия Шевченко выступят в лыжном спринте
1 марта на Кубке России по биатлону пройдет пролог в формате лыжного спринта.
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5-й этап (финал)
Уфа
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале СБР.
1/4 финала
Мужчины
Петр Пащенко / Михаил Бурундуков
Виктор Плицев / Евгений Емерхонов
Карим Халили / Александр Логинов
Женщины
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Финал Кубка России. Пролог. Логинов, Халили, Корнев, Грухвина, Наталия и Анастасия Шевченко выступят в лыжном спринте
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