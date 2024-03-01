Биатлонисты Плицев и Шевченко выиграли пролог в формате забега на 100 метров в Уфе

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей пролога в формате забега на 100 метров в рамках Альфа Банк Кубка России в Уфе.

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В финале Шевченко, представляющая команду «Одной правой», преодолела дистанцию за 14,18 секунды. Второе место заняла Екатерина Носкова («Дети Александра Пака»), спортсменка проиграла 1,08 секунды. Третьей стала Наталия Гербулова («Дети Александра Пака»).

В мужской сетке соревнований победу одержал Виктор Плицев с результатом 12,5 секунды. В решающем забеге Плицев был быстрее призера Олимпиады Карима Халили, отставание Халили составило менее 0,1 секунды. Оба биатлониста выступают за команду «Одной правой». Третье место занял Дмитрий Иванов («Чак чак Норрис»).