Биатлонисты Плицев и Шевченко выиграли пролог в формате забега на 100 метров в Уфе

Биатлонисты Плицев и Наталия Шевченко выиграли пролог в формате забега на 100 метров в Уфе
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей пролога в формате забега на 100 метров в рамках Альфа Банк Кубка России в Уфе.
В финале Шевченко, представляющая команду «Одной правой», преодолела дистанцию за 14,18 секунды. Второе место заняла Екатерина Носкова («Дети Александра Пака»), спортсменка проиграла 1,08 секунды. Третьей стала Наталия Гербулова («Дети Александра Пака»).
В мужской сетке соревнований победу одержал Виктор Плицев с результатом 12,5 секунды. В решающем забеге Плицев был быстрее призера Олимпиады Карима Халили, отставание Халили составило менее 0,1 секунды. Оба биатлониста выступают за команду «Одной правой». Третье место занял Дмитрий Иванов («Чак чак Норрис»).
Пролог — предстартовые соревнования, которые организуются СБР перед основной программой соревнований Альфа Банк Кубка Содружества, чемпионата и Кубка России. Биатлонисты соревнуются в составе четырех команд. На каждом отдельном этапе призеры соревнований получают по 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно и очки в зачет. Команда победитель общего зачета в конце сезона получит миллион рублей.