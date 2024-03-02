Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Уфе
В рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2023/2024 в Уфе завершился женский спринт на 7,5 км.
Победительницей гонки стала 24-летняя спортсменка Анастасия Шевченко (Свердловская область). Она завершила дистанцию за 23:28,5. Это первый успех биатлонистки в текущем сезоне.
Серебряная медаль в активе Тамары Дербушевой (Свердловская область), которая проиграла лидеру 2,5 секунды. Бронзовая награда Полине Шевниной (Московская область). Её отставание составило 9,7 секунды. Отметим, что призёры гонки не допустили ни одного промаха.
В цветочную церемонию попали Наталия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Батманова (Сахалинская область) и Наталья Гербулова (Красноярский край).
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