Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России в Уфе

В рамках финального этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2023/2024 в Уфе завершился женский спринт на 7,5 км.

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Победительницей гонки стала 24-летняя спортсменка Анастасия Шевченко (Свердловская область). Она завершила дистанцию за 23:28,5. Это первый успех биатлонистки в текущем сезоне.