Латыпов рассказал о плохом самочувствии перед спринтом на Кубке России
Трехкратный призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» рассказал о своем самочувствии перед стартом спринта на пятом этапе Альфа Банк Кубка России по биатлону в Уфе.
— Надеюсь на себя, не считаю очки. Надеюсь показать хороший результат. Состояние пограничное. Вроде нормально, а вроде нет. Нос и горло заложило. Слава богу, что без температуры. В таком состоянии выступать можно. Сегодня пробегу, а дальше посмотрим, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Евгений Сидоров отметил, что не верит в болезнь Латыпова.
— Мы делаем свою работу, а там уже как получится. Я не смотрю в турнирную таблицу спринтерских гонок, не смотрел отрыв. Нужно отработать гонку. Болезнь Латыпова? Не особо верю. У него бывает такое, что он приболел, а потом раз, и выигрывает, — добавил Сидоров.
Прямую трансляцию мужского спринта на этапе Альфа Банк Кубка России в Уфе смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.