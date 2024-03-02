Латыпов рассказал о плохом самочувствии перед спринтом на Кубке России

— Мы делаем свою работу, а там уже как получится. Я не смотрю в турнирную таблицу спринтерских гонок, не смотрел отрыв. Нужно отработать гонку. Болезнь Латыпова? Не особо верю. У него бывает такое, что он приболел, а потом раз, и выигрывает, — добавил Сидоров.