Биатлонист Сидоров выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Уфе
Биатлонист Евгений Сидоров стал победителем мужской гонки преследования на 12,5 километра на пятом этапе Альфа Банк Кубка России в Уфе. Спортсмен начинал пасьют с десятой позиции.
Сидоров преодолел дистанцию за 34 минуты 36,7 секунды, не допустив промахов. Вторым стал Антон Бабиков (+2,2; 1 промах), тройку лучших замкнул Ильназ Мухамедзянов (+4,8, 1 промах).
Победитель спринта Эдуард Латыпов финишировал седьмым, допустив шесть промахов и уступив победителю 49,7 секунды.
Кубок России. 5 й этап. Уфа Мужчины.
Гонка преследования, 12,5 км 1 (10 — на старте). Евгений Сидоров — 34.36,7 (нет промахов) 2 (3). Антон Бабиков — +2,2 (1) 3 (9). Ильназ Мухамедзянов — +4,8 (1) 4 (6). Алексей Вагин — +41,3 (1) 5 (5). Петр Пащенко — +49,2 (2) 6 (4). Карим Халили — +49,5 (3).