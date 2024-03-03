Гореева объяснила, почему не вышла на старт пасьюта на Кубке России

— Утром почувствовала себя не очень хорошо, было небольшое недомогание. Не была на 100% готова сегодня выступать. Плюс у нас сегодня сложный перелет на Семинский перевал, поэтому, чтобы не разболеться, было принято решение сегодня гонку пропустить. Наверное, я больше перестраховалась. Простуды нет, но есть кашель, который раздирает мое горло. Решили пропустить гонку, — сказала Гореева «Матч ТВ».