Великая норвежская чемпионка вернулась на лыжню и сразу выиграла

После двухлетнего перерыва 35-летняя Терезе привезла гигантский отрыв преследовательнице.

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Великая норвежка Терезе Йохауг вернулась в спорт после перерыва и с ходу выиграла первую же гонку! Да, пока не на Кубке мира, а на фестивале Engadin Frauenlauf в Швейцарии. Но эту победу уже можно рассматривать как шаг к выступлению норвежской королевы лыжных гонок на ЧМ-2025.

«Я быстро включилась в работу»

35-летняя Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры после сезона-2021/2022. За два года отсутствия четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира успела выйти замуж, стать мамой в мае 2023 года и устроиться на работу в качестве эксперта по лыжным гонкам в NRK.

Некоторое время о возвращении Йохауг в большой спорт говорили все норвежские таблоиды. Сама Терезе тянула с ответом, не подтверждая информацию, но и не опровергая её.

Но уже через 10 месяцев после рождения дочери Кристин норвежка впервые за два года вышла на старт 17-километровой гонки и триумфально выиграла её. Йохауг опередила ближайшую преследовательницу 41-летнюю Юстину Ковальчик, также выигрывавшую и Олимпиады, и Кубки мира, более чем на три с половиной минуты.

«Я должна признать, что сегодня было очень весело. Есть что-то особенное в том, чтобы носить стартовый номер и стараться изо всех сил. Ты немного нервничаешь перед стартом, и это даёт толчок. Атмосфера лыжной гонки придаёт мне много энергии.



С прошлого выступления прошло два года, так что перед стартом я была немного не уверена, не забыла ли я, что и как нужно делать. Но когда прозвучал стартовый выстрел, я снова быстро включилась в работу», – поделилась эмоциями после первой победы Йохауг.

«Мне нужно завоевать золотую медаль»

Впрочем, и до этого старта на фестивале весь лыжный мир был уверен, что Терезе серьёзно настроена на участие в домашнем чемпионате мира – 2025 в Тронхейме. Целый ряд норвежских СМИ цитировали слова Йохауг о её намерении выступить в 50-километровом марафоне.

«Я буду выступать на чемпионате мира. Конечно, это большая работа, но мне нужно завоевать золотую медаль. Это тоже моя цель.



Чего я с нетерпением жду, так это того, что на чемпионате мира женщины впервые преодолеют дистанцию в 50 км. Это первая такая женская гонка на чемпионате мира, и она пройдёт на домашнем ЧМ в Тронхейме. Я никогда раньше не участвовала в гонках на 50 км ни на Кубке мира, ни на первенстве Норвегии», – говорила спортсменка.

Однако после первого старта Йохауг заявила, что до сих пор не приняла окончательного решения о своём возвращении на высочайший уровень.

«Я лежала в постели и думала: о, я определилась с чемпионатом мира в Тронхейме? Я так решила? Кто это решил? По крайней мере, не я! Так что эта дверь всё еще открыта. По крайней мере, могу сказать: я вообще ничего не решила.



Конечно, это было первое испытание. Так всегда бывает – надеть стартовый номер и почувствовать, что ты испытываешь по этому поводу, каково это – находиться некоторое время вдали от дочери Кристин. Здесь есть довольно много аспектов. Так что, возможно, это было небольшим толчком к принятию решения через некоторое время», – рассказала Йохауг.

Лыжница намерена определиться со своими планами на чемпионат мира в Тронхейме до лета. Она осознаёт, что в случае возвращения на неё будут возлагаться большие надежды.

«Теперь я буду правильно использовать оставшееся время, чтобы попытаться потренироваться, вернуться к подходящей форме и в итоге принять решение. Единственное место, где я соревновалась за эти два года, – гонка в Швейцарии, и трудно сказать, какой там уровень. Девушки, которые выступают на Кубке мира, имеют очень высокий уровень, поэтому я не ожидаю, что выиграю национальный чемпионат, если туда поеду.



Никто в Норвегии не будет рад, если я финиширую четвёртой — все хотят, чтобы я выиграла золото. Если я собираюсь участвовать в чемпионате мира в Тронхейме, то должна пройти туда отбор и выстроить подготовку к нему через отдельные гонки. Я не собираюсь выступать на Кубке мира весь сезон», – поделилась планами норвежка.

«Хочу, чтобы она вернулась»

Впрочем, никто не сомневается, что Терезе Йохауг сделает всё, чтобы выступить в Тронхейме. На трассе её с нетерпением ждут даже соперницы.

«Не похоже, что она долго отсутствовала. Думаю, у Терезе ещё достаточно сил и мотивации. Она способна выступать очень хорошо. Конечно, я хочу, чтобы она вернулась. Я скучаю по ней», – говорит шведка Йонна Сундлинг.

«Ходят слухи, что она горит желанием вернуться на чемпионат мира в следующем году, и я полностью поддерживаю это. Мы надеемся, что в эти выходные она получит ответы, которые ей нужны, и сможет вернуться с ещё большим успехом. Мы хотели бы встретиться с ней на чемпионате мира в Тронхейме. Кто бы этого не хотел?» — вопрошает шведка Эбба Андерссон.

«Это очень весело! Мы просто ждём её. В конце концов, это действительно лыжница старой школы, которую мы могли бы вернуть. Мы все знаем, что она собирается делать, но она должна для этого очень постараться. Смотреть на это будет просто потрясающе», — обрадована новостям шведка Фрида КарлсФрида Карлссон.

«Это было бы действительно круто и забавно. Думаю, что она нацелена на победу и имеет хорошие шансы, раз собирается вернуться. Я собираюсь выступать с ней и постараюсь не отстать от неё в гонке», — говорит американка Джессика ДиДжессика Диггинс.

«Я думаю, она может быть так же хороша, как и прежде. Она знает, что делать, и у неё хватит выносливости. Удивительно, на что она способна. Будет классно, если она вернётся», — беспокоится чешка Катержина Янатова.

В стороне не остался и лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он даёт свои прогнозы на участие Терезе в чемпионате мира.

«Терезе – та спортсменка, которая может принести пользу лыжным гонкам. Я в этом уверен. Мой прогноз – Терезе будет бороться за подиум после возвращения, не сомневаюсь», — говорит Клебо.