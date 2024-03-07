Ростовцев: стабильность стрельбы российских биатлонистов надо повышать

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев высказался о проблемах в стрелковом компоненте у российских биатлонистов. Вице-президент СБР подчеркнул, что в межсезонье необходимо провести работу, чтобы добиться стабильности в стрельбе в стрессовых условиях.

«Итоги сезона подведём на тренерском совете 28 марта. Есть и положительная динамика, и моменты, которые следует подкорректировать. Стабильность стрельбы однозначно надо повышать. Взять того же Латыпова. В Уфе в спринте он не допустил ни одного промаха и занял первое место. А потом вдруг совсем не справился со стрельбой в гонке преследования. Но не разучился же он стрелять! Значит, не всегда получается реализовать имеющийся навык в условиях стресса. С этим надо работать», — приводит слова Ростовцева пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, победителем общего зачёта Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 стал Эдуард Латыпов. «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте соревнований у женщин завоевала биатлонистка Наталия Шевченко.