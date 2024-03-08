На Спартакиаде в Сочи произошел массовый  «завал» лыжниц

На Спартакиаде в Сочи из-за сильнейшей метели произошёл массовый «завал» лыжниц. Пострадали, по предварительным данным, девять девушек, их экстренно госпитализировали в медицинские учреждения города. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем»

Инцидент произошел во время масс-старта. В нем участвовали спортсменки в возрасте 17-18 лет. Видимость на спуске была практически нулевой, а девушки шли плотной группой.

Кроме того, перед началом гонки по трассе прошёл ретрак, из-за этого поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша.

Пострадали 9 спортсменок. Кроме того, 15 лыжниц сошли с дистанции. Некоторые из них позже обратились к врачам самостоятельно.

«У нас один из тренеров пришёл, у него жилетка была в крови. Он просто пришёл с огромной пачкой лыж, палок поломанных, гонку отменили», — рассказал очевидец.

Журналисты уточнили, что у двух девушек переломы рук, а у остальных — ушибы.

Организаторы решили перенести мужской старт и подождать хорошей погоды для гонки.