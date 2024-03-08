Лыжница опубликовала фото с забинтованной головой после завала на Спартакиаде

Лыжница Дарья Ермакова, представляющая команду Томской области, опубликовала фотографии после попадания в завал во время масс-старта на 10 километров классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи. На фото спортсменка предстала с забинтованной головой и следами крови на лице.

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«Вот вам и погодка. Гонка прошла удачно, ставлю 10 из 10», — написала Ермакова в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что в результате завала во время масс-старта серьёзно пострадали две лыжницы. Гонка была остановлена. Масс-старт среди юношей на 15 км классическим стилем был также запланирован на сегодня, 8 марта, однако позже был перенесён на завтра, 9 марта.