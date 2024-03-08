Вяльбе: причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об организации масс-старта на 10 км среди девушек на Спартакиаде учащихся, в ходе которого произошел массовый завал, из-за которого пострадали несколько спортсменок. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — заявила Вяльбе.

Изначально сообщалось, что в больницу были госпитализированы две лыжницы. Позднее РИА Новости уточнило, что в больницу попали не менее девяти спортсменок.

Соревнования проходят в селе Эстосадок (Краснодарский край).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), после рекомендаций МОК, приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После, это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее лыжница показала забинтованную голову и синяки на лице после завала на Спартакиаде.