Завал лыжниц на Спартакиаде в Сочи: главное

Во время масс-старта на 10 км классическим стилем на Спартакиаде учащихся в Сочи произошел завал лыжниц. Пострадали 18 девушек в возрасте 17-18 лет. «Рамблер» собрал основные данные по инциденту.

Одной из причин завала стало прохождение трассы «ратраком» непосредственно перед началом гонки, вследствие чего поверхность покрылась ледяной крошкой и образовалась каша, пишет «Чемпионат».

Снегоуплотнительные машины, или, как часто их называют, «ратраки» — специальная техника на гусеничном ходу, которая способна двигаться по склонам с серьезным уклоном, при этом обрабатывая снежный покров, готовя трассу для катания на горных лыжах, сноубордах или беговых лыжах.

Журналисты пояснили, что видимость на спуске была практически нулевой, а девушки шли плотной группой.

Реакция Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев крайне резко высказался в адрес организаторов заезда. Он отметил, что девушки получили серьезные травмы.

«Три черепно-мозговые травмы, два открытых перелома ног и много переломов пальцев рук и кистей - это итоги лыжной гонки девушек в Сочи», — заметил Губерниев.

Высказывания участниц

Лыжница Дарья Ермакова опубликовала в соцсетях фото с травмами лица и шеи после массового завала в гонке на десять километров. По ее мнению, причина инцидента заключается в плохой погоде.

Другая участница рассказала, что девочки получили серьезные травмы. Она добавила, что слова официальных лиц про «обычные ушибы» не соответствуют действительности.

«Трасса вся в крови была, девочки переломы получили, лица рассечены ужасно. Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?», — задала лыжница риторический вопрос.

Также одна из девушек рассказала, что «на разминке было уже понятно, что трасса не готова: лыжня разбита, на поворотах снег — каша».

Она добавила, что прямо перед стартом прошёлся ратрак, и лыжня стала мягкой, что не улучшило ситуацию. Кроме того, ничего не было видно из-за густого тумана.

«Дали старт, мы все пошли, но уже на подъёме лыжни не было, девочки начали друг друга цеплять. Спортсменки, которые стартовали вначале, в основном прошли спуск без падений, а после этого понеслось — все начали падать!», — заметила спортсменка.

Расследование обстоятельств произошедшего

Прокуратура Адлерского района Сочи начала проверку инцидента. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Министерство спорта РФ проанализирует обстоятельства произошедшего на Спартакиаде учащихся завала в женской лыжной гонке и примет соответствующие меры, заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что сотрудники ведомства совместно с ФЦПСР, региональными ведомствами и ответственными службами координируют все процессы на месте проведения соревнований.

Вяльбе: причин для переноса гонки не было

Причин для переноса женского масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся изначально не было, заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

«Я не являюсь членом жюри, вопрос не ко мне. Уверена, если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было», — сообщила глава федерации.

Пострадавшие находятся в больницах

Врачи экстренно эвакуировали девять спортсменок, еще девять девушек позже обратились к медикам самостоятельно.

В ГБУ «Центр охраны материнства и детства» в Сочи доставили 16 спортсменок. Еще одну девушку госпитализировали в сочинскую горбольницу №8. 18-я пострадавшая после оказания медпомощи отказалась от госпитализации, врачи отпустили ее лечиться амбулаторно.

Отмена мужского масс-старта

Мужской масс-старт на Спартакиаде учащихся, который должен был пройти 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край), отменен после завала в женской гонке, заявили в Минспорта РФ.