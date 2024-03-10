Тарьей Бе возглавляет зачет спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону

Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё возглавляет малый зачёт в программе спринтерских гонок.

По итогам шести из семи стартов спортсмен набрал 324 очка. На втором месте расположился ещё один норвежец Стурла Холм Легрейд, а третье место занимает немецкий спортсмен Бенедикт Долль.

Кубок мира. Малый зачёт спринтерских гонок. Мужчины:

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 324 очка.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 302.

3. Бенедикт Долль (Германия) — 283.

4. Йоханнес Бё (Норвегия) — 234.

5. Филипп Наврат (Германия) — 230.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 219.

Заключительной гонкой, по итогам которой станет известна обладатель МХГ, станет спринт в рамках девятого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе.