Последняя лыжница из числа пострадавших в завале в Сочи выписана из больницы

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал «Матч ТВ», что последняя лыжница, пострадавшая после завала на Спартакиаде учащихся, выписана из больницы.

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В пятницу, 8 марта, во время гонки с общего старта в селе Эстосадок (Краснодарский край) несколько лыжниц получили травмы разной тяжести в результате завала. Беломестнов заявил «Матч ТВ», что у лыжницы, которая попала в больницу после падения в масс‑старте, выявлен ушиб мягких тканей и порез.

— Лыжница выписана из больницы, мама ее забрала. Все в порядке. Мама проводит ее в аэропорт, откуда она вместе с командой отправится домой, — сказал Беломестнов «Матч ТВ».

По факту инцидента следственным отделом СУ СК по Адлерскому району Сочи была организована проверка. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении. Внутреннее расследование также начала Федерация лыжных гонок России.