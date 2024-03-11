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Последняя лыжница из числа пострадавших в завале в Сочи выписана из больницы

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал «Матч ТВ», что последняя лыжница, пострадавшая после завала на Спартакиаде учащихся, выписана из больницы.

Последняя лыжница из числа пострадавших в завале в Сочи выписана из больницы
© РИА Новости

В пятницу, 8 марта, во время гонки с общего старта в селе Эстосадок (Краснодарский край) несколько лыжниц получили травмы разной тяжести в результате завала. Беломестнов заявил «Матч ТВ», что у лыжницы, которая попала в больницу после падения в масс‑старте, выявлен ушиб мягких тканей и порез.

— Лыжница выписана из больницы, мама ее забрала. Все в порядке. Мама проводит ее в аэропорт, откуда она вместе с командой отправится домой, — сказал Беломестнов «Матч ТВ».

По факту инцидента следственным отделом СУ СК по Адлерскому району Сочи была организована проверка. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении. Внутреннее расследование также начала Федерация лыжных гонок России.

Биатлон/Лыжи
Следственный комитет
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