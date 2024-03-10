Губерниев назвал врунами и лицемерами команду Вяльбе

В массовом завале и травмах российских лыжниц на соревнованиях в Сочи виновата Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) во главе с Еленой Вяльбе. Такое мнение выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает «Спорт-Экспресс».

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Массовый завал лыжниц произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. На скоростном наклонном участке упало несколько спортсменок, они образовали кучу малу, в которую стали врезаться другие участницы. Ситуация осложнялась плохой видимостью из-за сильного тумана. В результате многие девушки получили травмы.

Губерниев отметил, что сейчас идет проверка СКР, но он считает, что в произошедшем виноваты «такие люди, как Беломестнов и недопрофессионалы из команды Вяльбе». По мнению комментатора, этим спортивным функционерам нельзя доверять проведение соревнований.

«Они полностью показали, что абсолютные бездари, лицемеры, вруны. Могут только перекладывать ответственность», — сказал Губерниев.

Он добавил, что в инциденте «обвинили детей», а реакция Вяльбе была «вообще запредельной».

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Также Губерниев раскритиковал заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова. По его словам, именно Морозов «усиленно лоббировал Спартакиаду для учащихся именно на этих сложных трассах», хотя его предупреждали об опасностях.

Комментатор считает, что министр спорта Олег Матыцин и правоохранительные органы должны разобраться и сделать правильные выводы.

«Спускать на тормозах такое нельзя. Речь идет не только о развитии спорта в нашей стране, но и о здоровье наших детей», — подытожил Губерниев.

Ранее краснодарское управление СКР начало проверку из-за инцидента в Сочи, а очевидцы рассказали, что у спортсменок, попавших в «завал», были «сломаны лыжи, палки, руки, ноги».