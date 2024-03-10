Клебо впервые в карьере выиграл 50-километровый марафон

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл королевский масс-старт на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).

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Это его первая победа в карьере в гонках на 50 километров. До этого лучшим результатом Клебо в марафонах было второе место на чемпионате мира 2023 года в гонке свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:06.50,4 секунды. 2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 0,4 секунды. 3. Пол Голберг (Норвегия) +1,1. 4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,6. 5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2,5. 6. Йенс Бурман (Швеция) +4,8.