Клебо стал победителем гонки на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо одержал победу в масс‑старте классическим стилем на 50 км на 13‑м этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Норвежский лыжник преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 50,4 секунды. Второе место в гонке занял его соотечественник Мартин Ньенгет (+0,4), тройку замкнул еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+1,1).

Российские лыжники не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из‑за ситуации на Украине.

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