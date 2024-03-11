Кубок мира, общий зачет, мужчины: Клебо — второй, в топ-5 одни норвежцы

В норвежском Холменколлене завершился 13-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. По итогам соревнований был обновлён общий зачёт Кубка мира у мужчин.

Лидерство в общем зачёте продолжает удерживать победитель «Тур де Ски» в 2024 году, норвежец Харальд Эстберг Амундсен, победитель «Тур де Ски» в 2024 году. Второе место занимает пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, в воскресенье, 10 марта впервые в карьере выигравший лыжный марафон на 50 км. Тройку сильнейщих замыкает ещё один норвежский лыжник Эрик Вальнес. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) сместил с пятого места немца Фридриха Моха.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 общего зачёта Кубка мира после 13-го этапа.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2345 очка.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2143.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1873.

4. Пол Голберг (Норвегия) — 1755.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 1216.

6. Фридрих Мох (Германия) — 1200.

7. Мика Фермойлен (Австрия) — 1120.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1090.

9. Уго Лапалус (Франция) — 1059.

10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1017.

Сезон у лыжников завершится 17 марта.