Названы причины массового завала лыжниц на Спартакиаде

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил, что массовый завал лыжниц на Спартакиаде произошел из-за ряда факторов, передает РИА Новости.

"Для того, чтобы предъявлять кому-то претензии, надо знать причины произошедшего. У меня нет претензий. Все так совпало - сложная трасса, уровень участниц, туман, сложный заход в поворот и так далее", - сказал Тимченко.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

На Спартакиаде в Красной поляне пострадали лыжницы

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Сейчас спортсмены из России выступают только на внутренних турнирах.