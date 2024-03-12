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Фрида Карлссон о политических взглядах Степановой: «Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили»

Фрида Карлссон высказалась о политических взглядах Вероники Степановой.

Фрида Карлссон высказалась о политических взглядах Вероники Степановой
© Sports.ru

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 присутствовала на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля.

«Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны», – написала Степанова.«Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили и какую точку зрения она приобрела в семье. Но я, во всяком случае, ничего из этого не поддерживаю», – сказала шведская лыжница, чемпионка мира.
Биатлон/Лыжи
Фрида Карлссон
Вероника Степанова
Владимир Путин
Федеральное Собрание России
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