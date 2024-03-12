Лыжник Морис Манифика рассказал, как провел последнюю гонку в карьере

Лыжник Морис Манифика рассказал, как провёл последнюю гонку в своей профессиональной карьере, заявив, что для него это был серьёзный день, когда он хотел красиво завершить этот старт и полностью насладиться процессом.

«День гонки был похож на обычное утро Кубка мира. 50-километровая гонка — это не тривиальная гонка. Я не хотел заканчивать её плохо, потому что я закрывал её так много раз обезвоженным, с судорогами и прочим… Мне пришлось хорошо управлять гонкой, чтобы это позволило мне в полной мере насладиться ею», — приводит слова Манифика Nordic Magazine.

Отметим, что за свою 27-летнюю карьеру Морис стал четырёхкратным призёром Олимпийских игр и четырёхкратным призёром чемпионатов мира, победителем этапов Кубка мира. Сейчас спортсмену 37 лет.

Напомним, Манифика объявил о завершении своей профессиональной карьеры после королевского марафона на 50 км в Осло-Холменколлене. На этой гонке он финишировал на 47-м месте.