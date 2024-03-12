Лыжница Степанова предложила Губерниеву жить в ее доме

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова отреагировал на сообщение комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке во время чемпионата России. Газета.Ru

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в Малиновке для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — написала спортсменка в своем Telegram-канале. RT на русском

11 марта между Губерниевым и тренером сборной России по лыжным гонкам Егором Сориным произошла перепалка, которая началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся. Lenta.ru