Губерниева выселили на улицу во время ЧР по лыжам

Комментатора Дмитрия Губерниева выселили на улицу из домика на стадионе в Малиновке во время чемпионата России (ЧР) по лыжам. Телеведущий пожаловался на это в своем Telegram-канале.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу... Опять на ворах шапки горят... Люди добрые, где же жить-то теперь?» — говорится в публикации Губерниева.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) таким образом отреагировала на критику комментатора в свой адрес — Губерниев обвинил организацию в инциденте с 17 пострадавшими спортсменками в Сочи. В том числе он осудил главу ФЛГР Елену Вяльбе, заявившую о низком уровне подготовки девушек, и старшего тренера сборной России Егора Сорина. Последний в ответ назвал журналиста мерзавцем.

Реагируя на выселение из домика, журналист пошутил, что ему придется разбить палатку и жить на улице, «радуя замечательных людей из ФЛГР». Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова предложила Губерниеву поселиться в их с Анастасией Фалеевой домике. Однако выставила условие — носить их лыжи и наводить порядок в комнате. Губерниев в шутку согласился с приглашением.