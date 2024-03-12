Чепалова раскритиковала Вяльбе за слова о завале на Спартакиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова раскритиковала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за слова о массовом завале лыжниц в гонке на Спартакиаде школьников. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По словам экс-спортсменки, высказывание главы ФЛГР обидело родителей участниц соревнований.

«Я не приемлю такого. Мы доверили вам своих несовершеннолетних детей. Вы должны были сделать им нормальные условия. Как можно так безалаберно подойти к проведению соревнований?» — заявила Чепалова.

Россиянка добавила, что в гонке участвовала ее дочь, но падения она избежала.

«Знаете, что она мне сказала? "Мама, мне было очень страшно ехать, потому что весь спуск был в крови"», — отметила Чепалова.

Массовый завал во время гонки на 10 километров в Краснодарском крае произошел 8 марта. Количество пострадавших лыжниц составило 18 человек. Вяльбе раскритиковала лыжниц. Она заявила, что в случившемся виноват низкий уровень спортсменок.