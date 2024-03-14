Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри на Спартакиаде учащихся

Исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) провел заседание, на котором были рассмотрены результаты расследования массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи, сообщает пресс‑служба организации.

8 марта во время женской гонки с общего старта в селе Эстосадок (Краснодарский край) несколько несовершеннолетних лыжниц получили травмы в результате завала. Всего на трассе «Лаура» не смогли финишировать 14 лыжниц.

— Состоялось заседание исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России, на котором были рассмотрены результаты расследования массового падения лыжниц (завала) при проведении лыжной гонки масс‑стартом классическим стилем на 10 км среди девушек на XII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2024 года по лыжным гонкам. Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования, — говорится в заявлении.

Прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку по факту инцидента на трассе.