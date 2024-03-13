Биатлонист Евгений Гараничев завершит карьеру по окончании сезона

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 36-летний российский биатлонист Евгений Гараничев завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2023/2024, сообщает «Тюменская арена».

Евгений Гараничев является бронзовым призёром ОИ-2024 в индивидуальной гонке, трёхкратным чемпионом Европы по биатлону и многократным призёром соревнований. Также российский биатлонист является обладателем серебряной медали чемпионата мира по летнему биатлону в смешанной эстафете. В нынешнем сезоне Гараничев занял 26-е место в общем зачёте Кубка России среди мужчин, набрав 153 очка. Обладателем Кубка России стал российский биатлонист Эдуард Латыпов.

Напомним, с 23 по 31 марта 2024 года пройдёт чемпионат России по биатлону в Тюмени.