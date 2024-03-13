Участие Порома и Хальфварссона в этапе Кубка мира остается под вопросом

Участие шведских лыжников Вильяма Порома и Калле Хальфварссона в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) остаётся под вопросом. Об этом сообщает Fondo Italia.

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Причиной такого положения является восстановление Порома и Хальфварссона после болезни.

По национальной квоте возможность поучаствовать на домашнем этапе Кубка мира представится 17-летнему Алвару Мюльбаку, который в этом сезоне дебютировал на этих соревнованиях.

Сам спортсмен после первого выступления заявил, что недоволен собой и ему стыдно за этот старт.

Напомним, для Порома и Хальфварссона это один из самых тяжёлых сезонов за последние несколько лет. Лыжники пропустили этапы Кубка мира из-за болезни. В прошлом году Порома стал бронзовым призёром чемпионата мира, а Хальфварссон недавно говорил о возможном завершении карьеры из-за отсутствия высоких результатов.