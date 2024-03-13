Губерниев о матчевой встреч лыжников Норвегии и России: «Никто из норвежцев к нам не приедет даже за деньги! Да и денег на это нет»
Дмитрий Губерниев усомнился в идее матчевой встречи Норвегии и России в лыжах.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что соответствующее неофициальное предложение поступало от министра спорта РФ Олега Матыцина.
«Идея матчевой встречи наших лыжников с норвежцами прекрасна! Особенно если провести эту встречу в России! Это как суперсерия в хоккее! Только никто из норвежцев к нам не приедет даже за деньги! И за большие деньги они тоже к нам не приедут… В этом надо отдавать себе отчет… Да и денег на это нет… И поэтому ничего не состоится…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
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