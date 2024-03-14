Симон Эдер провел 500-ю гонку в карьере на Кубке мира. Больше только у Бьорндалена – 580
Австрийский биатлонист Симон Эдер провел 500-ю гонку на этапах Кубка мира.
Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU). На прошлой неделе 41-летний Эдер пробежал спринт на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США), где занял 29-е место.
Как отмечает Nordic Magazine, по количеству стартов он уступает лишь норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену, на счету которого 580 гонок за карьеру.
Эдер дебютировал на Кубке мира в 2003 году. В текущем сезоне он становился бронзовым призером сингл-микста на этапе в Антхольце. В личном зачете соревнований он идет 30-м.
«Симон Эдер на пути к следующим 500 [гонкам] 💪 Сумасшедший рубеж и пример долголетия», – говорится в публикации IBU в соцсетях.
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