Австрийский биатлонист Симон Эдер провел 500-ю гонку на этапах Кубка мира.

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Об этом сообщил Международный союз биатлонистов (IBU). На прошлой неделе 41-летний Эдер пробежал спринт на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США), где занял 29-е место.

Как отмечает Nordic Magazine, по количеству стартов он уступает лишь норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену, на счету которого 580 гонок за карьеру.

Эдер дебютировал на Кубке мира в 2003 году. В текущем сезоне он становился бронзовым призером сингл-микста на этапе в Антхольце. В личном зачете соревнований он идет 30-м.