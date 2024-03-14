Степанова выделила двух лыжниц, которые умеют технично проходить спуски

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова написала в колонке на сайте «Матч ТВ», что в лыжных гонках никто не застрахован от падений, а в сборной России только она и Наталья Терентьева умеют технично проходить спуски.

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На прошлой неделе во время женской гонки с общего старта на Спартакиаде учащихся в Сочи несколько несовершеннолетних лыжниц получили травмы в результате завала. Всего на трассе «Лаура» не смогли финишировать 14 лыжниц.

— В 15 лет ты еще мало что понимаешь. Не потому, что глупа — просто нет достаточно информации, материала для сравнения. И я в 15 лет не очень понимала, зачем и почему мой тренер Дмитрий Бородин так упорно отправляет меня на горку и затем со мной забирается. Раз за разом, показывая элемент за элементом, как нужно проходить спуски на лыжах. Сначала просто безопасно, потом безопасно и быстро. Наконец, безопасно, быстро и эффективно (чтобы мышцы не «забивались»). Только за это я Дмитрию Владимировичу мысленно уже тысячу раз сказала спасибо. Никто не застрахован от падений на лыжах или роллерах — и я падаю несколько раз в сезоне, иногда больно. Но скажу без ложной скромности, что спуски в нашей сборной сейчас умеют технично проходить всего две девушки: Наталья Терентьева и я. Еще раз: Камчатка, вулканы и горные лыжи ни при чем — это мудрость тренера, который заранее решил, что лучше потратить условно 30 часов на шлифование техники спусков, чем на развивающие аэробные тренировки. Проблема в том, что именно развивающие тренировки дают относительно быстрый результат. Техника прохождения спусков мне особого выигрыша по юниоркам не приносила — это сказывается только сейчас, на самых сложных трассах, соревнуясь с лучшими. А от тренеров по всему миру ждут результатов их подопечных уже к годам 17–18, — написала Степанова.

Прокуратура Адлерского района города Сочи организовала проверку по факту инцидента на трассе «Лаура».