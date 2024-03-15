Горнолыжница Гирина победила в гигантском слаломе на чемпионате России-2024

Горнолыжница из Московской области Виталина Гирина стала чемпионкой России в гигантском слаломе. Соревнования проходят 15-16 марта в Южно-Сахалинске.

© Чемпионат.com

Гирина по сумме двух заездов показала результат 2 минуты 27, 53 секунды. Второе место с отставанием в 0,81 секунды заняла горнолыжница из Камчатского края Юлия Плешкова. Бронзовым призёром чемпионата России стала Екатерина Ткаченко (Москва), проигравшая победительнице 1,73 секунды.

В субботу, 16 марта, пройдут соревнования в гигантском слаломе у мужчин.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск, 15 марта

Женщины. Слалом-гигант.

1. Виталина Гирина (Московская обл.) – 2.27,53

2. Юлия Плешкова (Камчатский край) – отставание 0,81

3. Екатерина Ткаченко (Москва) + 1,73

4. Анна Нагайцева (Кемеровская обл.) +2,63

5. Анастасия Горностаева (Москва) +2,90

6. Рината Кашинцева (Сахалинская обл.) +3,08.