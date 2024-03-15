Главные интриги чемпионата России по лыжным гонкам

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16 марта в Малиновке Архангельской области стартует Альфа-Банк чемпионат России по лыжным гонкам. Наряду со Спартакиадой-2024 – главный турнир года. И его стоит обязательно посмотреть. Почему? Давайте разбираться.

Продлится ли победная серия Большунова?

Александр Большунов в текущем сезоне участвовал абсолютно во всех гонках в рамках Кубка России и Спартакиады и все личные гонки выиграл. Это нереальное, уникальное достижение. Конечно, хочется посмотреть за тем, как он выступит на оставшихся гонках. Для истории было бы круто, если бы он выиграл вообще всё.

Превзойти такое уже не получится. Повторить – в это тоже с трудом верится. Но перед стартом ЧР-2024 лидер нашей команды приболел. Скажется ли это на его форме? Ответ даст он сам на лыжне.

Но если Александр не сможет стартовать в каких-то гонках, это изменит весь расклад сил.

Какой репортаж станет лучшим для Губерниева?

Дмитрий Губерниев, не выбиравший выражений в адрес ФЛГР после скандального масс-старта на Спартакиаде учащихся в Сочи, будет комментировать ЧР-2024 вместе с Александром Легковым по 20 марта включительно. Он не сможет поработать только на эстафетах и марафонах, так как улетит в Тюмень, где начнётся чемпионат России – 2024 по биатлону.

Губерниев обещал, что репортажи из Малиновки в его исполнении будут просто огненными. Как думаете, что у него лучше получится – провести репортаж из палатки (а в Малиновке традиционно устанавливаются специальные шатры на большие мероприятия) или прокомментировать гонку? И придут ли к нему на эфиры после скандала вокруг гонки в Сочи Елена Вяльбе, Егор Сорин, Игорь Беломестнов и Вячеслав Веденин? Интрига.

На что способен Сергей Устюгов?

Сергей Устюгов бо́льшую часть нынешнего сезона пропустил. На Спартакиаде он выступал с тейпами с надписью «Это путь воина». В Тюмени он отказался общаться с журналистами, но сказал, что будет усиленно готовиться к ЧР-2024, чтобы выступить успешно. Сергей провёл тяжёлый сбор в Сыктывкаре и заранее прибыл в Малиновку.

Устюгов через свой телеграм-канал сообщил, что провёл сложный разговор с представителями Ханты-Мансийска, за который выступал всю жизнь, рассказал, что принял важное решение о продолжении карьеры – он продолжит выступать (но с большой долей вероятности сменит регион. – Прим. «Чемпионата»), а сейчас готов биться с Большуновым. На что действительно способен Устюгов? Сможет ли он повторить то, что творил на ЧР-2023 в Тюмени? Ждать осталось недолго.

Сколько наград заберёт Вероника Степанова после своих обещаний?

В женских гонках в нынешнем сезоне абсолютным лидером является Вероника Степанова. Даже Елена Вяльбе, у которой со Степановой сложные отношения, признаёт, что Вероника бегает в другой лиге. Далеко не всем спортсменкам это нравится, не все с этим соглашаются. Но отвечать нужно на лыжне, хотя Вероника не против, чтобы кто-то и на словах начал её задирать. Хотя вот Большунов не сдержался, сказал то, что думает по поводу её поведения, а она обиделась.

Но то, что Степанова очень сильно прибавила по сравнению сама с собой – факт. Дело доходило до того, что она перед гонкой обещала выиграть. И выигрывала ведь! Интересно, сколько раз Вероника пообещает в прямом эфире выиграть гонку, а потом выиграет? Относиться к этому можно по-разному, но это в любом случае круто.

Сколько гонок пробежит Александр Терентьев?

Ещё один вопрос – сколько гонок пробежит Александр Терентьев. Как-то очень быстро забылось, что он считался лучшим спринтером в России. В нынешнем сезоне болезни не дают ему нормально тренироваться. Но все замечают это, только когда он не проходит квалификацию, и потом задаются вопросами: «А что с Терентьевым случилось? Он вообще тренируется?»

Причину того, что произошло с его организмом, искали ведущие врачи. Вроде бы разобрались. Но смог ли Александр восстановить форму за короткое время – большой вопрос. На сколько хватит его организма? Скорее всего, в Малиновке он в лучшем случае пробежит три гонки – личный и командный спринт, а также эстафету.

Но вообще, чемпионат России по лыжным гонкам – это всегда интересно и круто. На каждом чемпионате случались события, которые невозможно спрогнозировать. Ну кто думал, например, что юная Алина Пеклецова на ЧР-2023 станет серебряным призёром в коньковой разделке? А спустя год, если она вдруг не попадает в призёры на коньковой гонке, возникает вопрос – а что произошло? Предстоящий турнир наверняка тоже преподнесёт сюрпризы.