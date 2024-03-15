Большунов попал в старт-лист спринта свободным стилем на чемпионате России в Малиновке
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на квалификации спринтерских гонок свободным стилем, которые пройдут завтра, 16 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке.
В соревнованиях примут участие 78 мужчин и 74 женщины. В число участников вошёл трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов.
Стартовые листы.
Женщины.
1. Ксения Шорохова
14. Евгения Крупицкая
16. Анастасия Фалеева
Мужчины.
1. Данила Карпасюк
2. Сергей Лушников
3. Глеб Ретивых
20. Савелий Коростелёв
35. Илья Семиков
36. Сергей Ардашев
39. Сергей Устюгов
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