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Большунов попал в старт-лист спринта свободным стилем на чемпионате России в Малиновке

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на квалификации спринтерских гонок свободным стилем, которые пройдут завтра, 16 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Малиновке.

Большунов попал в старт-лист спринта свободным стилем на чемпионате России в Малиновке
© Чемпионат.com

В соревнованиях примут участие 78 мужчин и 74 женщины. В число участников вошёл трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов.

Стартовые листы.

Женщины.

1. Ксения Шорохова

2. Светлана Николаева

3. Ольга Васильева

9. Татьяна Сорина

14. Евгения Крупицкая

16. Анастасия Фалеева

25. Вероника Степанова

Мужчины.

1. Данила Карпасюк

2. Сергей Лушников

3. Глеб Ретивых

16. Александр Терентьев

20. Савелий Коростелёв

22. Александр Большунов

35. Илья Семиков

36. Сергей Ардашев

39. Сергей Устюгов

40. Алексей Червоткин

Биатлон/Лыжи
Татьяна Сорина
Вероника Степанова
Илья Семиков
Алексей Червоткин
Глеб Ретивых
Светлана Николаева
Александр Большунов
Александр Терентьев
Сергей Устюгов
Ольга Васильева
Альфа-банк
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