Йоханнес Бе сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству побед в карьере

Сегодня, 15 марта, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, выиграл спринт на 10 км на заключительном, девятом, этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Благодаря этому успеху Бё сравнялся с пятикратным олимпийским чемпионом французом Мартеном Фуркадом по количеству побед в карьере. Теперь у норвежца 83 победы, как и у Фуркада.

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Рекорд принадлежит восьмикратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Уле-Эйнару Бьорндалену. На его счету 95 побед. Что касается Йоханнеса Бё, то в общей сложности он побывал на подиуме 126 раз (83-23-20).

Напомним, сегодня Йоханнес Бё прошёл гонку без штрафных кругов и финишировал с преимуществом более чем в минуту.