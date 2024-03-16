Йоханнес Бе выиграл спринт с рекордным отрывом по времени

Вчера, 15 марта, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, стал победителем спринта на 10 км на заключительном, девятом этапе Кубка мира в Канморе (Канада). Спортсмен преодолел гонку без штрафных кругов и завершил её с преимуществом в 1 минуту 2,7 секунды от ближайшего преследователя.

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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщает, что этот отрыв стал рекордным за всю историю мужских спринтов на турнирах данного уровня. Напомним, вторым финишировал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Он допустил один промах.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап, Канмор Мужчины. Спринт 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 23:37,0 (0 промахов).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 1:02,7 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) + 1:04,2 (1).