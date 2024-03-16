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Двух лыжниц госпитализировали после падений в квалификации спринта на чемпионате России в Малиновке

Двух лыжниц госпитализировали после падений на чемпионате России в Малиновке.

Двух лыжниц госпитализировали после спринта на чемпионате России
© РИА Новости

Полина Антипина, представляющая Архангельскую область, упала в квалификации конькового спринта.

«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Матч ТВ» со ссылкой на представителей скорой помощи сообщает, что лыжницу увезли в больницу. При этом подробности травмы не уточняются.

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Также о своей госпитализации рассказала Виктория Невьянцева.

«Я уже в скорой, точно так же улетела, но не показали», – написала в своем телеграм-канале Невьянцева, репостнув видео с падением Антипиной.
Биатлон/Лыжи
Юрий Бородавко
СБОРНАЯ РОССИИ
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