Двух лыжниц госпитализировали после спринта на чемпионате России

Двух лыжниц госпитализировали после падений в квалификации спринта на чемпионате России в Малиновке
Двух лыжниц госпитализировали после падений на чемпионате России в Малиновке.
Полина Антипина, представляющая Архангельскую область, упала в квалификации конькового спринта.
«Видел, что она упала, после чего вызвали снегоход, чтобы ее увезти. Медики должны были ее обследовать», – сказал тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Матч ТВ» со ссылкой на представителей скорой помощи сообщает, что лыжницу увезли в больницу. При этом подробности травмы не уточняются.
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Также о своей госпитализации рассказала Виктория Невьянцева.
«Я уже в скорой, точно так же улетела, но не показали», – написала в своем телеграм-канале Невьянцева, репостнув видео с падением Антипиной.
Двух лыжниц госпитализировали после падений в квалификации спринта на чемпионате России в Малиновке
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