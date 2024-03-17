Большунов выиграл 23-ю гонку подряд

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 23-й старт подряд.

В воскресенье на проходящем в Малиновке чемпионате России по лыжным гонкам мужчины и женщины соревновались в скиатлоне.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов продлил свою победную серию, преодолев дистанцию в 20 км быстрее всех. Его результат 52 минуты 4 секунды.

Эта победа стала для него 23-й подряд.

Второе место в гонке занял Алексей Червоткин, уступивший победителю всего 0,3 секунды. Бронза досталась Сергею Ардашеву. Он проиграл чемпиону 2,1 секунды.

У женщин победу в гонке одержала Анастасия Кулешова.