$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она рассказала ТАСС.

Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ
© РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России проголосовала в Малиновке, где проходит чемпионат страны. Она входит в список доверенных лиц Владимира Путина.

"Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы. Выборы президента - это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать", - сказала Вяльбе.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Это первые трехдневные выборы президента страны.

Биатлон/Лыжи
Елена Вяльбе
Владимир Путин