Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе проголосовала на выборах президента РФ. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава Федерации лыжных гонок России проголосовала в Малиновке, где проходит чемпионат страны. Она входит в список доверенных лиц Владимира Путина.

"Часть лыжников, в том числе и я, проголосовали вчера здесь в Малиновке. Кто-то проголосует до конца субботы. Выборы президента - это важнейшее событие в жизни страны, и я призываю каждого человека проголосовать", - сказала Вяльбе.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. Это первые трехдневные выборы президента страны.