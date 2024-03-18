Лыжник из Екатеринбурга умер во время марафона

Лыжник из Екатеринбурга Александр Чурин внезапно скончался, когда участвовал в марафоне в Кургане 16 марта, сообщил E1.RU со ссылкой на судью спортивного мероприятия Александра Кутепова. По его словам, спортсмен упал прямо на дистанции на 39-м километре. При этом Чурин лидировал в своей группе после первого круга.

«Он боролся за первое место в своей возрастной группе с тюменцем. Резко начал. После первого круга он лидировал в своей группе. Ему осталось пройти два круга», — рассказал Кутепов.

В публикации отмечается, что перед стартом Александр Чурин прошел медкомиссию, каких-либо проблем со здоровьем у него не выявили. Кутепов рассказал, что скорая прибыла быстро, но спасти лыжника уже не удалось.

«Километре на 39-м, на подъеме упал. Просто шел и упал. Я сам не видел, это со слов очевидцев. Эвакуировали его, сразу вызвали скорую, она быстро приехала. Но врачи не смогли его вытащить», — добавил судья.

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