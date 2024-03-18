Степанова и Пеклецова пропустят гонку на 10 км классическим стилем на ЧР

Российские лыжницы Вероника Степанова и Алина Пеклецова не выступят в гонке на 10 км классческим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2024 года в Малиновке (Архангельская область), сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Напомним, Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на чемпионате России, а Пеклецова завоевала серебряную медаль в скиатлоне на этих соревнованиях.

Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится завтра, 19 марта.