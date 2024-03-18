Юлия Ступак призналась, что получает «гневные слова» из-за своего образа жизни

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) призналась, что получает негатив в социальных сетях из-за своего образа жизни.

Ступак проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как ваше здоровье?» — спросил лыжницу один из пользователей.