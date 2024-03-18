Ступак ответила, сгоняет ли вес перед гонками

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) высказалась о том, как поддерживает свою фигуру.

© Чемпионат.com

«Очень много вопросов про вес, а в том числе – скидываю ли я его специально перед гонками. Для меня всегда важен не сам вес, а его состав. Например, мышечная масса. Я очень силовой спортсмен. Перед гонками всегда соблюдаю лёгкую диету. Слежу за питанием. Исключаю запреты, ем всё. Здоровое отношение к еде – самое главное», — написала Ступак в своих социальных сетях.

29-летняя Ступак помимо эстафетного золота с Олимпиады-2022 имеет в своём активе три бронзовые награды с ОИ, а также серебро и две бронзы с чемпионатов мира. За время карьеры лыжница успела сделать перерыв и стать мамой.