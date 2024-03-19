Вяльбе: международные турниры лыжников теряют интерес без участия россиян

Международные турниры по лыжным гонкам теряют интерес во всем мире без участия россиян. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Всем и так понятно, что без нас и противостояния российских и норвежских лыжников международные соревнования теряют интерес во всем мире, - сказала Вяльбе. - Сейчас телевизионная картинка там не очень красивая, из-за этого рейтинги падают. Наверняка, через какое-то время интерес совсем пропадет, в том числе и у спонсоров".

Российские лыжники с весны 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда лишены возможности выступать на зарубежных соревнованиях.