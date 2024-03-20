Большунов и Коростелев одержали победу в командном спринте на чемпионате России

Сегодня, 20 марта, в Малиновке (Архангельская область) состоялся мужской командный спринт классическим стилем в рамках Альфа-Банк чемпионата России по лыжным гонкам — 2024. Победу в этой гонке одержали лыжники первой команды Архангельской области Савелий Коростелёв и Александр Большунов.

Второе место заняла первая команда Республики Коми, в составе которой выступили Илья Семиков и Ермил Вокуев. Третьими стали лыжники Иван Горбунов и Сергей Ардашев, представляющие команду Республики Татарстан.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Малиновка.

Командный спринт, классический стиль. Мужчины. Финал.

1. Архангельская область — 1 (Савелий Коростелёв, Александр Большунов) — 18.10,5.

2. Республика Коми — 1 (Илья Семиков, Ермил Вокуев) — отставание 4,6 секунды.

3. Республика Татарстан — 1 (Иван Горбунов, Сергей Ардашев) +7,9.