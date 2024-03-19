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Александр Большунов прервал серию из 23 личных побед подряд в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сумел выиграть 24-ю гонку подряд. Российская газета

Ермил Вокуев (Республика Коми) стал победителем мужской гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Он преодолел дистанцию за 23.50,0 секунды. Второе место с отставанием 15,7 секунды занял представитель Архангельской области Савелий Коростелёв. Тройку призеров замкнул Алексей Червоткин (Архангельская область). Его отставание составило 16,3 секунды. Девятое место занял Александр Большунов. Чемпионат.com

Последний раз Большунов выигрывал золото в скиатлоне на чемпионате России в Малиновке. Это была его 23-я победа в сезоне. Гонка прошла 17 марта. Газета.Ru

Большунов прервал серию из 23 личных побед подряд в сезоне
© РИА Новости
Биатлон/Лыжи
Ермил Вокуев
Алексей Червоткин
Александр Большунов
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