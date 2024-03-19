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Стали известны составы команд в женском командном спринте на чемпионате России

Завтра, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт.

Стали известны составы команд в женском командном спринте на чемпионате России
© Чемпионат.com

Определились составы команд, которые примут участие в соревнованиях.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.

Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.

За команду Тюменской области побегут Олимпийская чемпионка в командной эстафете Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина.

Победительница сегодняшней гонки классическим стилем Анастасия Фалеева будет представлять первую команду Санкт-Петербурга вместе Евгенией Крупицкой.

Расписание гонки по московскому времени:

10:00 — Квалификация. Женщины.

11:00 — Финал. Женщины.

Биатлон/Лыжи
Елизавета Пантрина
Татьяна Сорина
Вероника Степанова
Лидия Горбунова
Мария Истомина
Альфа-банк
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