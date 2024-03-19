Стали известны составы команд в женском командном спринте на чемпионате России
Завтра, 20 марта, в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Малиновке (Архангельская область) состоится женский командный спринт.
Определились составы команд, которые примут участие в соревнованиях.
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова побежит вместе с Марией Истоминой за Архангельскую область.
Дарья Непряева и Лидия Горбунова будут представлять команду Республики Татарстан-1.
За команду Тюменской области побегут Олимпийская чемпионка в командной эстафете Татьяна Сорина и Елизавета Пантрина.
Победительница сегодняшней гонки классическим стилем Анастасия Фалеева будет представлять первую команду Санкт-Петербурга вместе Евгенией Крупицкой.
Расписание гонки по московскому времени:
10:00 — Квалификация. Женщины.
11:00 — Финал. Женщины.
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