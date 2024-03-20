Финские лыжники установили мировой рекорд

Два финских лыжника, Теему Виртанен и Сюзанна Илинен, вчера, 19 марта, в спортивном центре Лахти (Финляндия) установили мировой рекорд в лыжах по количеству километров, которые им удалось пройти за 24 часа.

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Виртанен в мужской гонке за 24 часа преодолел 475,88 км, побив предыдущий официальный рекорд в 472,07 км, установленный в 2018 году Хансом Мяенпяем. Отметим, что Виртанену недавно исполнилось 56 лет, поэтому его рекорд будет очень сложно побить в будущем.

В женской гонке Илинен пробежала 388,78 км за 24 часа, в то время как предыдущий рекорд составлял 375,564 км.

«Я знал, что погода была благоприятной, и я знал свою физическую форму. Я знал, что это был мой последний шанс попробовать. Я так нервничал. Мне удалось подтолкнуть себя немного выше, хотя иногда это было сложно. В первую очередь это была умственная битва», — приводит слова Виртанена YLE News.

Даже Илинен, несмотря на счастье, что ей удалось достичь победы, признает, что часы на лыжах в течение этого дня принесли ей множество боли.